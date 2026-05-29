Cotelvo: Seminario de actualización en sepelio

Organizada por la Federación de Cooperativas Prestadoras de Servicios Sociales-Asistenciales y Comunitarios (FECOSE) se realizó en la ciudad de San Javier un Seminario de Actualización, del que participaron el gerente de COTELVO Servicios e integrante del Consejo de Administración de esa Federación, David Marega; acompañado por Natalia Masín y Alejandro Fischer, personal del Servicio de Sepelio de la cooperativa.

Los disertantes del seminario fueron: Sandra Palomeque (Departamento de Sepelios de IAPOS); María Laura Questo (abogada y oficial del Registro Civil de Cayastá) y David Ciccioli (médico especialista en Salud Laboral); quienes abordaron temas relacionados con aspectos administrativos propios de la prestación del servicio de sepelio; alcances legales; medidas de bioseguridad para el personal actuante (riesgos biológicos, vacunas recomendadas y elementos de protección) y riesgos ergonómicos (levantamiento de peso y posturas forzadas).

Se aprovechó la jornada de capacitación para concretar una nueva reunión del Consejo de Administración de FECOSE, del cual la cooperativa de Villa Ocampo ocupa el cargo de primer vocal suplente.

Como es una constante a lo largo del año, COTELVO facilita espacios de capacitación y perfeccionamiento a consejeros y personal técnico y administrativo de cada uno de los servicios que presta a la comunidad; con el objetivo de seguir brindándolos de manera óptima, actualizados y eficientes.