Villa Ocampo firmó un convenio para el fortalecimiento de políticas de igualdad, género y diversidad

El jueves 28 de mayo, el Intendente Cristian Marega y la secretaria de Promoción Social, Luciana Luque, participaron en la ciudad de Santa Fe de la firma de un importante convenio junto al Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia.

El acuerdo fue suscripto en el marco del programa de fortalecimiento y creación de áreas locales de igualdad, género y diversidad, impulsado por la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad de la Provincia de Santa Fe.

A través de este convenio, la Municipalidad de Villa Ocampo continuará fortaleciendo políticas públicas destinadas a promover la igualdad, prevenir situaciones de violencia y seguir construyendo espacios de acompañamiento, contención y desarrollo para toda la comunidad.



Además, en el marco de la agenda institucional desarrollada en la capital provincial, el intendente Cristian Marega mantuvo una reunión en Casa de Gobierno junto a Horacio Ciancio, secretario de Gobierno, Municipios y Comunas de la Provincia de Santa Fe, donde dialogaron sobre distintos proyectos y gestiones vinculadas al desarrollo de Villa Ocampo.

Desde el municipio destacaron la importancia de continuar trabajando articuladamente con el Gobierno Provincial, fortaleciendo vínculos institucionales y generando herramientas que permitan seguir impulsando políticas públicas en beneficio de los vecinos y vecinas de la ciudad.