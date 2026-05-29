Villa Ocampo: Se suspende la entrega de módulos alimentarios en barrios y zonas rurales

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a la comunidad que, debido a las condiciones climáticas , queda suspendida la entrega de módulos alimentarios prevista en los barrios San Roque, El Talar, Itatí, Campo Bello, Las Mercedes, Santa Lucía, Campo Yaccuzzi, Km 36, El Piave e Isleta .

La entrega será reprogramada para el próximo lunes 1 de junio .

Desde el municipio agradecemos la comprensión de los vecinos y vecinas ante esta situación, priorizando el resguardo y la seguridad tanto del personal como de la comunidad.