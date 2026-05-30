Las Toscas: La Municipalidad avanza con la modernización del alumbrado público en toda la ciudad

La Subsecretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Las Toscas continúa desarrollando un importante plan de modernización del sistema de alumbrado público, una iniciativa impulsada por la gestión del intendente Iván Sánchez que busca mejorar la seguridad, la eficiencia energética y la calidad de los espacios públicos en todos los barrios de la ciudad.

En el marco de este programa, ya se concretó el recambio de aproximadamente 200 luminarias en distintos sectores de Las Toscas, reemplazando antiguos artefactos por tecnología LED de última generación. Estas acciones forman parte de una política integral orientada a optimizar la infraestructura urbana y brindar mejores servicios a los vecinos.

Entre las intervenciones más destacadas se encuentra la renovación integral del sistema de iluminación en importantes tramos de diferentes arterias de la ciudad, como las calles 3, 4, 11, 12, 15, 17, 20, 23, 25 y 29, donde se reemplazaron antiguas luminarias por modernas pantallas LED de alta eficiencia. Además, se llevó adelante la renovación de la iluminación de las veredas de la plaza central “23 de Agosto”. Estas mejoras permiten optimizar la visibilidad en la vía pública, fortalecer la seguridad vial y peatonal, y brindar a los vecinos espacios más seguros, modernos y mejor iluminados.

Asimismo, en la continuidad de la colectora de calle 2, frente al ex predio de la Sociedad Rural Las Toscas, se reemplazaron 4 pantallas LED de 150 watts y se incorporaron 8 reflectores LED de 200 watts, mejorando significativamente la visibilidad y las condiciones de seguridad en un espacio de gran circulación y actividad.

Al respecto, el intendente Iván Sánchez destacó: «Hemos colocado más de 200 luminarias en toda la ciudad. Esta inversión forma parte de nuestro plan de modernización urbana y refuerza el esquema de seguridad que venimos desarrollando para brindar más tranquilidad a los vecinos y mejores condiciones en los espacios públicos».

El Programa de Modernización de la Iluminación Pública tiene como objetivo avanzar progresivamente hacia la sustitución total de los antiguos sistemas de alumbrado por tecnología LED, reduciendo costos de mantenimiento, disminuyendo el consumo de energía eléctrica y contribuyendo a una ciudad más sustentable, segura y preparada para el futuro.