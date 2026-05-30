Villa Ocampo: Encuentro Musical en el marco de «Domingo en la plaza»

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a toda la comunidad a participar de una nueva propuesta cultural en el marco de “Domingo en la Plaza”, que en esta oportunidad contará con un Encuentro Musical pensado para compartir en familia y disfrutar del talento local.

La actividad se llevará a cabo el próximo domingo 31 de mayo, a partir de las 17:00 hs., en Plaza San Martín, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de una tarde llena de música, cultura y encuentro comunitario.

El evento contará con la participación de artistas ocampenses invitados:

The Chamanes

Elba Retamozo

Rafa RT

Desde la organización invitan a los vecinos a llevar su mate y sillones para compartir una jornada al aire libre, acompañando a los artistas locales en un espacio pensado para fortalecer la cultura y generar momentos de encuentro para toda la familia.

La propuesta forma parte de las actividades culturales impulsadas por el municipio para seguir promoviendo espacios recreativos y artísticos en la ciudad.