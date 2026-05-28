Villa Ocampo: Encuentro de Minibásquet en el Club Huracán

El Club Huracán será sede del “Primer Encuentro de Minibásquet”, una propuesta deportiva destinada a las categorías U8, U10 y U12, que se desarrollará el próximo sábado 30 de mayo con la participación de jóvenes jugadores y jugadoras.

La jornada contará con seis canchas funcionando en simultáneo, permitiendo que decenas de niños disfruten de una experiencia recreativa y competitiva en un ambiente de compañerismo y aprendizaje.

Desde la organización destacaron que el objetivo principal del encuentro es fomentar el deporte formativo, la integración y los valores del trabajo en equipo desde edades tempranas. Además, se anticipa una importante convocatoria de familias y clubes de la región.

El evento también dispondrá de servicio de cantina durante toda la actividad para acompañar a los asistentes.