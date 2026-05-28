Villa Ocampo celebra la Fiesta de los Jardines de Infantes

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a toda la comunidad a participar de la tradicional Fiesta de los Jardines de Infantes, que se llevará a cabo hoy jueves 28 de mayo en las instalaciones del Complejo ARNO.

La jornada reunirá a jardines de infantes de la ciudad y de zonas rurales, en una propuesta especialmente pensada para celebrar la infancia a través del juego, la alegría y el encuentro entre niños, docentes y familias.

Las actividades se desarrollarán en dos turnos:

Turno mañana: 9:00 hs.

Turno tarde: 14:00 hs.

Desde la organización destacaron que será una jornada llena de emociones, actividades recreativas y momentos compartidos, promoviendo la integración y el acompañamiento de las instituciones educativas de nivel inicial.

La Fiesta de los Jardines se consolida una vez más como un espacio de celebración y encuentro para los más pequeños, poniendo en valor la importancia de la educación y el desarrollo integral en la primera infancia.