Villa Ocampo celebra la Fiesta de los Jardines de Infantes

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a toda la comunidad a participar de la tradicional Fiesta de los Jardines de Infantes, que se llevará a cabo hoy jueves 28 de mayo en las instalaciones del Complejo ARNO.
La jornada reunirá a jardines de infantes de la ciudad y de zonas rurales, en una propuesta especialmente pensada para celebrar la infancia a través del juego, la alegría y el encuentro entre niños, docentes y familias.
Las actividades se desarrollarán en dos turnos:
- Turno mañana: 9:00 hs.
- Turno tarde: 14:00 hs.
Desde la organización destacaron que será una jornada llena de emociones, actividades recreativas y momentos compartidos, promoviendo la integración y el acompañamiento de las instituciones educativas de nivel inicial.
La Fiesta de los Jardines se consolida una vez más como un espacio de celebración y encuentro para los más pequeños, poniendo en valor la importancia de la educación y el desarrollo integral en la primera infancia.