Villa Ocampo: Volkart habló de unidad, territorio y construcción política en el norte santafesino

El exconcejal Gustavo Volkart analizó el crecimiento político de la agrupación Norte Emergente, habló sobre la articulación con distintos sectores del peronismo y destacó la necesidad de construir una alternativa con proyección territorial hacia 2027.

El exconcejal de Villa Ocampo e integrante de la agrupación Norte Emergente, Gustavo Volkart, dialogó en la mañana de este jueves 28 de mayo en el programa Estilo Propio, emitido por el Grupo de Medios Jaaukanigás, donde brindó detalles sobre el presente político del espacio que integra y el proceso de consolidación que buscan desarrollar en el norte de la provincia de Santa Fe.

Durante la entrevista, Volkart confirmó que, en lo que respecta a Villa Ocampo, los referentes locales de Norte Emergente son él, el concejal Diego Bajú y la concejal Zolwaga, quienes vienen trabajando desde el proceso electoral del año pasado en la construcción de este nuevo espacio político.

El dirigente explicó que Norte Emergente nuclea a referentes de distintos sectores del peronismo, además de sumar actores provenientes de espacios vecinalistas y dirigentes territoriales de diversas localidades del norte santafesino. Entre ellos mencionó a Javier Aragón, presidente del Concejo de Vera; Walter Vallejos y Julián Mayor, concejales de Florencia; César López, presidente del Concejo de Las Toscas; Juan Pablo Suligoy, de Reconquista; Hidro González, de Avellaneda; Javier Balbona, de Vera; y Nicolás Lerz, de Romang, entre otros.

Según expresó, el objetivo central de Norte Emergente es priorizar la articulación territorial por encima de las diferencias internas que históricamente fragmentaron al peronismo en la región. “Muchas veces las divisiones sectoriales terminan debilitando los territorios. Nosotros buscamos invertir esa lógica y fortalecer la unidad regional”, sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, Volkart reconoció que el crecimiento de Norte Emergente por sí solo no alcanza para construir competitividad electoral y consideró fundamental avanzar en acuerdos con otros sectores políticos y partidarios de Villa Ocampo de cara a los próximos desafíos electorales.

En ese contexto, destacó como “histórico” el reciente acto político realizado en el norte provincial, donde participaron referentes nacionales y provinciales de distintas líneas internas del peronismo, entre ellos el senador nacional Marcelo Lewandowski; los diputados nacionales Germán Martínez y Florencia Carignano; además de Leandro Busatto y dirigentes vinculados al Movimiento Evita.

Para Volkart, la presencia conjunta de referentes de distintos espacios en un mismo escenario refleja la amplitud y el espíritu de construcción colectiva que busca impulsar Norte Emergente en la región. “La convocatoria mostró que existe voluntad de diálogo y de construcción de unidad”, afirmó.

Consultado sobre versiones que señalan posibles acercamientos de algunos sectores del peronismo local hacia La Libertad Avanza, el dirigente manifestó que no le consta oficialmente esa situación, aunque remarcó que cada dirigente es responsable de sus decisiones políticas. En ese sentido, reivindicó la importancia de sostener coherencia ideológica y política en el tiempo, especialmente en un contexto donde el peronismo atraviesa un escenario complejo tanto a nivel local como nacional.

Finalmente, Volkart se refirió a la relación política con Eduardo Richter y valoró positivamente su presencia en el acto convocado por Norte Emergente. “Estamos abiertos y trabajando para lograr la unidad del peronismo en Villa Ocampo. Sabemos que es fundamental construir un espacio amplio si realmente queremos tener posibilidades competitivas hacia el futuro”, concluyó.

Gentileza: Antonio Paré