Villa Ocampo: Reunión con representantes de RTS Medios

La Municipalidad de Villa Ocampo recibió la visita del director de RTS Medios – Radio y Televisión Santafesina, en una reunión de trabajo llevada a cabo en el Palacio Municipal.

Del encuentro participaron el intendente Cristian Marega y el presidente del Concejo Municipal, Mario Araujo, donde se dialogó sobre avances y articulaciones vinculadas a los próximos eventos que se desarrollarán en la ciudad y la región.

La reunión permitió continuar fortaleciendo el trabajo conjunto en materia de comunicación y difusión, promoviendo la visibilización de actividades culturales, deportivas, institucionales y turísticas que forman parte de la agenda local.

Desde el municipio destacaron la importancia de seguir generando vínculos con medios provinciales para potenciar el alcance de cada propuesta y continuar posicionando a Villa Ocampo en distintos espacios de la provincia.