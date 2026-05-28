Villa Ocampo: Maidana defendió los actos patrios con participación escolar y apuntó contra la oposición

En su editorial del jueves 28 de mayo, Maidana defendió la realización de los actos patrios con participación escolar, criticó “el doble discurso” de sectores opositores y pidió propuestas “positivas para el crecimiento de Villa Ocampo”.

Por: Máximo Maidana.

En el marco de su editorial emitida este jueves 28 de mayo, Máximo Maidana realizó un fuerte análisis político y social sobre la polémica generada en torno al acto oficial del 25 de Mayo en Villa Ocampo, cuestionando las críticas surgidas desde sectores opositores y defendiendo la decisión de priorizar la participación de las instituciones educativas en las celebraciones patrias.

Bajo el título “El tren fantasma se volvió patriótico”, Maidana sostuvo que algunos sectores políticos “buscan permanentemente temas para criticar o desestabilizar al gobierno local”, señalando que la discusión sobre la fecha del acto patrio responde más a una estrategia política que a una verdadera preocupación institucional.

“El acto se tiene que hacer el día que corresponde”, expresó en uno de los pasajes centrales de su editorial, aunque explicó que la postergación estuvo vinculada a la escasa participación ciudadana cuando las escuelas no forman parte de la organización. Según afirmó, sin alumnos, docentes y familias involucradas, la concurrencia suele ser mínima.

“El acto prácticamente termina siendo el intendente, su equipo de gobierno, la gente de la iglesia y poco más. Esa es la realidad y sigue pasando”, manifestó.

Maidana aseguró además que los próximos actos oficiales se realizarán en las fechas correspondientes y deslizó críticas hacia quienes reclamaron públicamente por la situación, señalando que espera verlos presentes en futuras ceremonias patrias.

“Ahora se volvieron todos muy patrióticos, entonces esperamos que también acompañen los actos cuando se hagan”, expresó.

En otro tramo de la editorial, el dirigente sostuvo que algunos sectores opositores “comenzaron la campaña política buscando permanentemente errores o conflictos”, en lugar de presentar proyectos y propuestas para el desarrollo de la ciudad.

“En vez de pensar en ideas positivas para el crecimiento de Villa Ocampo, siguen poniendo palos en la rueda y alimentando la grieta”, afirmó.

También hizo referencia a las gestiones municipales anteriores, señalando que “la gente tiene memoria” y recordando las dificultades económicas y de infraestructura que, según expresó, atravesaba la ciudad antes de 2007.

Maidana dedicó además parte de sus declaraciones a cuestionar lo que definió como “doble discurso” de algunos referentes vinculados al sector docente y político, mencionando particularmente críticas realizadas por integrantes gremiales que reclamaban la realización del acto patrio mientras simultáneamente manifestaban que no participarían de actividades oficiales por diferencias con el gobierno provincial.

“Hay contradicciones permanentes. Por un lado reclaman patriotismo y por el otro dicen que no van a participar para no hacerle el juego al gobierno”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el verdadero sentido patriótico “no pasa solamente por la fecha del acto”, sino por el aporte cotidiano que cada ciudadano realiza desde su lugar en beneficio de la comunidad.

“El patriotismo también tiene que ver con trabajar, aportar, construir y pensar en el futuro de la ciudad”, señaló.

En el cierre de la editorial, Maidana convocó a la dirigencia opositora a dejar atrás las críticas constantes y enfocarse en proyectos que impulsen el crecimiento de Villa Ocampo, poniendo énfasis en el potencial productivo y turístico vinculado al río, el puerto y la futura conexión fluvial con Bella Vista.

“Ahí está el futuro de Villa Ocampo. Hay que mirar hacia adelante y trabajar con propuestas coherentes para el bien común”, concluyó.