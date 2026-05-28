Las Toscas: Dos hombres fueron aprehendidos por robo de leña

Los sospechosos intentaron escapar al advertir la presencia policial, pero fueron interceptados a pocas cuadras del lugar.

En la noche del 27 de mayo de 2026, alrededor de las 21:10 horas, personal de la Patrulla Urbana Zona Norte de la U.R. IX Las Toscas llevó adelante un procedimiento que culminó con la aprehensión de dos hombres mayores de edad.

El hecho ocurrió mientras los efectivos realizaban patrullajes preventivos en inmediaciones de calles 18 y 29, donde observaron a dos sujetos transportando varios mazos de leña sobre sus hombros.

Al notar la presencia policial, ambos intentaron darse a la fuga, aunque fueron interceptados a corta distancia e identificados como vecinos de la ciudad.

Según informaron fuentes policiales, los involucrados no pudieron justificar la procedencia de la leña, estableciéndose posteriormente que había sido sustraída desde la curtiembre Arlei.

Los dos hombres fueron trasladados a sede policial en calidad de aprehendidos por los delitos de hurto y resistencia a la autoridad.

Se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación (M.P.A.) y al defensor en turno, continuando con las actuaciones correspondientes.