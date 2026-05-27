Las Toscas: Senderismo bajo luna llena

Te invitamos a vivir una experiencia única al aire libre con un recorrido interpretativo del Jaaukanigàs y la contemplación del firmamento, para conectar con la naturaleza, conocer su biodiversidad y disfrutar del paisaje nocturno.

Punto de encuentro: entrada del Club Pato Cuá

Día: Sábado 30 de Mayo



Inscribite acá: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAATRDZUfLUfxS7a5cEM1gz7kI0T3HvemSA1zFME8aToDywA/viewform



No olvides llevar: