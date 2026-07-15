Villa Ocampo: Pueden retirarse licencias de conducir correspondientes a trámites realizados hasta el 14 de julio

La Municipalidad de Villa Ocampo a través del Área de Licencias de Conducir, informa a la comunidad que ya se encuentran disponibles para su retiro las licencias de conducir pendientes de entrega, correspondientes a los trámites realizados hasta el 14 de julio, inclusive.

Las personas que deban retirar su licencia podrán hacerlo en la Oficina de Licencias de Conducir, ubicada en la Terminal de Ómnibus (Bv. Obligado 1150), en el horario habitual de atención.

Asimismo, se comunica que la impresión de nuevas licencias continúa suspendida hasta nuevo aviso, por lo que solo se están entregando los carnets ya emitidos.

Se solicita a los vecinos acercarse con la documentación correspondiente para agilizar el proceso de entrega.