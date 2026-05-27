Salvador Di Stefano: La fortaleza del Banco Central y el dólar 2027

Por Salvador Di Stefano

No vemos un escenario de crisis cambiaria para el año 2027, los mercados presagian una evolución del dólar similar a la inflación.

El debate sobre la política monetaria es cada vez más intenso, sin embargo, mirando al año 2027 se nota un Banco Central República Argentina (BCRA) más preparado para los desafíos de la volatilidad pre electoral. El pasivo del BCRA esta limpio de Pases, Leliq, Lefi, Franquicias, Puts y abundancia de pesos que ponían volatilidad en el tipo de cambio. La circulación monetaria es muy parecida a la que teníamos en el noviembre del año 2023 en términos reales, y venimos de un escenario 2025 en donde los argentinos acopiaron en 12 meses cerca de U$S 45.000 millones, un hecho inédito para la economía Argentina.

La particularidad de esta compra de dólares se resume en tres aspectos, el primero es que nunca vimos una compra de esta magnitud en un período de 12 meses, el segundo es que dichos dólares mayoritariamente quedaron en el sistema y no migraron al exterior, el tercero y más importante, es que, a pesar de esta compra masiva de dólares, la Tesorería siguió mostrando superávit fiscal en sus cuentas públicas.

Desde ahora en adelante, las autoridades del BCRA con el pasivo monetario más ordenado van por el camino de limpiar el activo del BCRA en donde todavía hay U$S 80.690 millones de títulos públicos, y hay que transformarlos en dólares constantes y sonantes.

Un activo más robusto suma credibilidad a la economía, desde que asumió Javier Milei las compras del BCRA fueron de U$S 30.660 millones, de los cuales U$S 8.856 millones se realizaron en el año 2026, y U$S 1.701 millones en el mes de mayo. Esto dejo como resultado reservas por U$S 46.751 millones. A esto hay que sumarle que se pagó buena parte del financiamiento que se había tomado del swap con China, con lo cual se recupera una ventana de crédito ante emergencias, y hay que tener presente que sigue abierto el swap de U$S 20.000 millones con Estado Unidos.

En resumen, de cara al año 2027 el BCRA se muestra con una fortaleza pocas veces vista en los últimos años, a esto hay que sumarle que el gobierno mantiene el superávit fiscal, con lo cual no vemos un crecimiento en la cantidad de moneda, con lo cual quedan pocos pesos en el mercado para enfrentar una nueva corrida, y si los agentes económicos desean dolarizarse tendrán que vender activos financieros o bienes, con lo cual habrá un impacto sobre la tasa de interés que hará replantear el escenario de mantener stock de dólares, con un costo de financiamiento elevado.

Conclusión

Con la gran compra de personas humanas realizada en el año 2025, y con un BCRA que tiene un pasivo limpio y sin excesos de pesos, lo que tenemos por delante es un mercado más predecible de cara a las elecciones presidenciales del año 2027.

El activo del Banco Central podría crecer en los próximos meses, ya sea por el ingreso de fuentes financiamiento ligadas al FMI y organismos internacionales, como por compra de dólares vía emisión de pesos, o bien colocación de deuda en los mercados a través de bancos, o llegando a los mercados voluntarios de deuda.

Los vencimientos de deuda de cara al año 2027 no lucen preocupantes, los intereses se van a pagar vía ingresos fiscales, mientras que la renovación de deuda se hará vía colocaciones de corto plazo, y con garantías, de modo tal de reducir la tasa de interés que se abone y no estresar las cuentas públicas. Colocar un bono en el mercado sería convalidar hoy una tasa en torno del 9,5% anual a 10 años, se están realizando colocaciones en el mercado a tasas inferiores al 7,0% anual más en línea con lo que puede pagar el país en esta coyuntura.

Hay que tener presente que se han presentado 38 propuestas para aprovechar el régimen de incentivos para grandes inversiones (RIGI) por U$S 107.176 millones, de los cuales se han aprobado inversiones por U$S 19.356 millones, de los cuales 7 corresponden al sector minero, 5 a Energía (3 Oil & Gas, 2 renovables), una a infraestructura y uno a siderúrgica. Queda por delante aprobar una gran cantidad de proyectos, más los que se irán presentando en el transcurso de este año y el próximo, lo que traerá como correlato más ingreso de dólares.

Este año las exportaciones argentinas van a superar los U$S 100.000 millones, mientras que para el año 2027 podrían ubicarse por encima de los U$S 110.000 millones si se termina en tiempo y forma el oleoducto VMOS.

En conclusión, no vemos un escenario de alta volatilidad para el dólar en el año 2027, creemos que su evolución ira acompañando a la inflación. Los mercados hablan, el bono TZX28 este nominado en pesos y ajusta por inflación, su tasa interna de retorno es del 7,7% anual, el bono en pesos que ajusta por dólar mayorista TZV28 tiene una tasa de retorno del 6,9% anual, esto habla a las claras que el mercado no ve una espiralización a la suba del tipo de cambio, aún pasadas las elecciones del año 2027. Inclusive a junio del año 2027, a meses de la elección presidencial, el bono TZX27 que es en pesos y ajusta por inflación, vence el 30 de junio del año 2027 rinde una tasa interna de retorno del 2,7% anual, mientras que el bono TZV27 que es en pesos y ajusta por dólar mayorista rinde el 3,1% anual.

Nada hace pensar un problema cambiario en el año 2027, solo existe en los recuerdos del pasado, y en los que de alguna manera tomaron medidas extremas para no pasar un papelón.