Las Toscas: Se llevó a cabo el acto oficial por el aniversario de la Revolución de Mayo

El lunes 25 de mayo, en la plaza “23 de Agosto”, se llevó a cabo el acto conmemorativo por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, encabezado por el intendente Iván Sánchez, acompañado por autoridades provinciales y locales, miembros del gabinete municipal, instituciones educativas y vecinos de la comunidad.

Bajo la coordinación de la Subsecretaría de Cultura y Educación, la ceremonia se desarrolló en un marco de profundo respeto y compromiso patriótico, destacándose la participación artística de alumnos y docentes de las escuelas organizadoras: Escuela N.º 468 “Dr. Bernardo Vera y Pintado”; Escuela N.º 6.049 “Tierra del Fuego”; Escuela de Jóvenes y Adultos N.º 2.569 “Brigadier Estanislao López”; y Escuela de Enseñanza Técnica y Secundaria Orientada N.º 363 “Norma Aquino”.



En su discurso, el intendente Iván Sánchez convocó a fortalecer la unión y el compromiso colectivo, expresando: “Los invito a todos, en este Día de la Patria, con el sentimiento más nacionalista que podamos tener, a unirnos como argentinos, a unirnos como tosquenses, para seguir haciendo grande la Argentina que todos merecemos y para que aquella Revolución del 25 de Mayo de 1810 no haya sido en vano”.

A través de distintas expresiones artísticas alusivas a la fecha, se invitó a reflexionar sobre el significado histórico de los acontecimientos de Mayo de 1810 y sobre los valores de libertad, unidad e identidad nacional que continúan guiando a nuestra comunidad.



Al cierre del acto, se compartieron chocolate y bollos con los presentes, recuperando así una tradición de nuestra ciudad. Desde el Municipio se agradece especialmente a cada institución educativa, docentes, estudiantes, familias y vecinos que acompañaron y participaron de esta importante conmemoración, reafirmando juntos el compromiso con nuestra historia y los valores que nos unen como pueblo.