Villa Ocampo: Buscan a un joven de 23 años y solicitan información para dar con su paradero

Tomás Cabral se retiró de su domicilio el domingo al mediodía y desde entonces es intensamente buscado por personal policial. La familia autorizó la difusión de sus datos.

Personal de la Comisaría 4ta. de la U.R. IX Villa Ocampo lleva adelante la búsqueda de Tomás Cabral, de 23 años, luego de que se reportara su ausencia durante el mediodía del 25 de mayo de 2026.

Según la denuncia realizada alrededor de las 12:00 horas por una mujer domiciliada en barrio Foprovi, el joven se retiró de su vivienda caminando y desde ese momento no se tuvo más información sobre su ubicación.

Ante la situación, se iniciaron de inmediato patrullajes y tareas investigativas para intentar localizarlo, con recorridas a pie y la colaboración de personal del Comando Radioeléctrico (CRE) y de la Dirección General de Seguridad Rural.

Posteriormente, cerca de las 14:45 horas, un hombre mayor de edad también formalizó una denuncia vinculada al caso.



De acuerdo con la descripción aportada, Tomás Cabral es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,75 metros, pesa unos 70 kilogramos, tiene tez blanca y cabello corto oscuro.

Al momento de ausentarse vestía un buzo azul con un estampado verde en la espalda, jeans color claro con roturas en la zona de las rodillas y alpargatas negras.

Las autoridades informaron que la familia autorizó la difusión de la búsqueda y solicitaron que cualquier información que pueda contribuir a localizarlo sea comunicada de inmediato a la dependencia policial más cercana o a los canales oficiales correspondientes.