Cómo adherir on line al plan provincial para saldar deudas tributarias con 0% de interés y opciones de 36 cuotas

La Administración Provincial de Impuestos habilitó el nuevo régimen para regularizar obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2026. Incluye planes sin interés y opciones extendidas de financiación para deudas de Ingresos Brutos, Inmobiliario, Patente y Sellos. El trámite es digital y autogestionado.

El Gobierno Provincial, a través de La Administración Provincial de Impuestos (API) puso en marcha el nuevo Plan Especial de Pago destinado a contribuyentes que necesiten regularizar obligaciones tributarias vencidas al 31 de marzo de 2026. Empresas y familias pueden adherirse de manera digital para saldar deudas de Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Patente Automotor y Sellos, con distintas alternativas de financiación.



El acceso al trámite es desde https://www.santafe.gov.ar/gestionesciudadanas/, y desde allí los contribuyentes ya pueden iniciar el proceso.



Al presentar la medida, el ministro de Economía, Pablo Olivares, señaló: “En un contexto macroeconómico complejo, y como Gobierno que piensa todos los días en quienes se levantan a trabajar, por pedido del gobernador Pullaro impulsamos estas medidas de alivio para facilitar que pymes y familias puedan regularizar su situación fiscal con la Provincia”.

Paso a paso para realizar el trámite

1 – Generar la liquidación de la deuda

El primer paso consiste en ingresar al portal de Gestiones Ciudadanas del Gobierno Provincial y generar la liquidación correspondiente al impuesto que se desea regularizar.

Para deudas vinculadas al Impuesto Inmobiliario o a la Patente Única sobre Vehículos, deberá seleccionarse el trámite “Visualización y liquidación de deuda”. Una vez obtenida la liquidación, el sistema permitirá acceder al Plan Especial de Pago.

En el caso de Ingresos Brutos y Sellos, el contribuyente deberá buscar el trámite “Ingresos Brutos – Aportes Sociales – Liquidación de deuda”. Para ingresar a esta instancia será necesario contar previamente con el servicio “API – Santa Fe – LDAE” habilitado en ARCA.

Con la liquidación generada, podrá iniciarse la adhesión al plan.

2 – Seleccionar el Plan Especial de Pago

Para Patente e Impuesto Inmobiliario, una vez emitida la liquidación aparecerá la opción “Plan Especial de Pago 2026”, desde donde podrá iniciarse el trámite.

El sistema permitirá elegir la cantidad de cuotas para regularizar la deuda y visualizar el monto financiado, el valor de cada cuota y las fechas de vencimiento correspondientes.

3 – Completar los datos requeridos

Antes de confirmar la adhesión, el contribuyente deberá completar una declaración jurada con información básica: