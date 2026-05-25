25 de mayo: Aniversario de la Revolución de Mayo de 1810

Hoy, 25 de mayo, conmemoramos el 216° aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, gesta fundacional que marcó el inicio del camino hacia la libertad e independencia de nuestra Patria.

Desde el Municipio de Las Toscas rendimos homenaje a los hombres y mujeres que, con valentía y compromiso, dieron el primer paso para construir una Nación libre y soberana.

Que este día nos encuentre unidos, renovando el compromiso de trabajar por el bien común y por el progreso de nuestra comunidad.

¡Feliz Día de la Patria!