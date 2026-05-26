Villa Ocampo: Avisos parroquiales

A continuación se encuentran los avisos parroquiales de la Parroquia «Inmaculada Concepción», de Villa Ocampo, correspondientes a la semana del 25 al 31 de mayo.

MARTES 26:

19:00 hs: Misa en el Templo.

MIÉRCOLES 27:

17:00 hs: Misa en el Hospital.

JUEVES 28:

15:00 hs: Triduo de Oración por el Nacimiento de Santa Cándida en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro).

19:00 hs: Misa en el Templo.

VIERNES 29:

08:00 a 18:00 hs: Adoración al Santísimo en el Templo.

19:00 hs: Misa en el Templo.

20:00 hs: Triduo de Oración por el Nacimiento de Santa Cándida en el Templo.

SÁBADO 30:

15:00 a 18:00 hs: Reunión del Consejo Parroquial en el Templo.

19:00 hs: Misa en el Templo.

DOMINGO 31: La Santísima Trinidad

08:30 hs: Misa de en el Templo.

16:00 hs: Mateada en el día del Nacimiento de Santa Cándida en Capilla San Cayetano.

19:00 hs: Misa en el Templo.

MEMORIA DE MADRE CÁNDIDA: Haciendo memoria de la fundadora de las Hijas de Jesús, las hermanas nos proponen un momento de oración con Madre Cándida este viernes 29 de mayo, después de la misa en el Templo Parroquial. Además, el domingo 31, habrá una mateada en Capilla San Cayetano a las 16:00 hs.

REUNIÓN DE CONSEJO PARROQUIAL: Será este sábado 30 de mayo, de 15:00 a 18:00 hs., en el Templo Parroquial. Se compartirá el camino que se viene realizando en torno a las Líneas Pastorales Diocesanas y el modo de trabajo de las comisiones de Capilla. Cada capilla, movimiento o grupo pastoral debe enviar dos representantes.

COLECTA ANUAL DE CÁRITAS: Será el fin de semana del sábado 6 y domingo 7 de junio. Invitamos a todos a organizar, desde ya, su aporte a esta importante colecta de nuestra Iglesia en Argentina. También se puede aportar por medios digitales.

FIESTA DE CORPUS CHRISTI: Se informa que el próximo domingo 7 de junio será la Fiesta del Cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. La celebración, con Misa, será a las 16:30hs., y luego se realizará una procesión. Será la única misa por la tarde, ese día.

GRUPO DE MENSAJE: Se invita a quienes pertenecen a este movimiento diocesano a un camino de formación en la fe, los sábados a las 14:00 hs., en el Templo Parroquial.

GRUPO DE PEREGRINOS A ITATÍ: Se informa que ya se pueden reservar los lugares para la próxima Peregrinación Juvenil del NEA del mes de septiembre. Para ello deben comunicarse con Romina Gracioli o Eliana Llanes. También pueden consultar en Secretaría Parroquial.

BONO PARROQUIAL: Se invita a toda la comunidad parroquial a colaborar con el tradicional Bono Anual de la Parroquia. Pedirlo a los agentes de pastoral parroquial o retirarlo en Secretaría Parroquial. El costo es de $64.000., pudiendo pagarse en 8 cuotas de $8.000 cada una.