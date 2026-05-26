14° Canotaje Jaaukanigás: 96 kayakistas disfrutaron de esta apuesta al turismo regional

Con una destacada convocatoria y el acompañamiento de participantes de distintos puntos del país, finalizó este fin de semana la 14° edición del Canotaje Jaaukanigás, una propuesta que volvió a unir deporte, naturaleza, turismo y encuentro regional en el corazón de los humedales del norte santafesino.

Durante la segunda jornada, un total de 96 kayakistas participaron del tramo que unió Las Toscas con Villa Ocampo, arribando alrededor de las 18 horas al Camping Don Avelino, donde se vivió el cierre de esta nueva edición de la travesía.

La actividad reunió a deportistas y aficionados provenientes de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Paraná, Coronda, Corrientes, Resistencia, Roldán, San Lorenzo, Formosa y diferentes localidades de la región, consolidando al Jaaukanigás como uno de los eventos de turismo deportivo y naturaleza más importantes del norte provincial.



La travesía fue organizada de manera conjunta por las municipalidades de Las Toscas, Florencia y Villa Ocampo, junto a las comunas de El Rabón y Tacuarendí, fortaleciendo una vez más el trabajo regional y la integración entre comunidades.

El sábado por la noche, el Club Pato Cuá de Las Toscas fue escenario del cierre de la primera jornada, encabezada por el Intendente Iván Sánchez y miembros de gabinete, donde se compartió una cena show y la presentación en vivo de la banda “Diablitos de la Guarda”, en un clima de camaradería y celebración.



Desde la organización se agradeció especialmente a la Comisión Directiva del Club Pato Cuá, al Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Las Toscas y a la Secretaría de Turismo de la Provincia de Santa Fe, por su permanente acompañamiento en la seguridad del evento.

La 14° edición del Canotaje Jaaukanigás volvió a demostrar el enorme potencial turístico, ambiental y humano de la región, promoviendo el disfrute responsable de uno de los ecosistemas más valiosos de la provincia de Santa Fe.