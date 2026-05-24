Las Toscas: Aprehenden a un hombre con cocaína durante un control policial

El procedimiento se realizó sobre Ruta Nacional 11. Tras las pericias de la PDI, la sustancia secuestrada dio resultado positivo para cocaína.

En la mañana del 24 de mayo de 2026, alrededor de las 9:05 horas, personal de la Patrulla Urbana Zona Norte de la U.R. IX llevó adelante un procedimiento en la intersección de calle 115 y Ruta Nacional N° 11, en la ciudad de Las Toscas.

Durante el operativo, los efectivos identificaron a un hombre mayor de edad, domiciliado en la localidad, quien se desplazaba en una bicicleta tipo playera de color naranja y blanco.

Al realizar una requisa personal, encontraron entre sus prendas tres envoltorios de nylon que contenían una sustancia blanca de características similares al clorhidrato de cocaína. Ante esta situación, se procedió a la aprehensión del involucrado.

Posteriormente, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) efectuó las pruebas de campo correspondientes, que arrojaron resultado positivo para cocaína.

Con presencia de testigos, además del secuestro de la sustancia, también se incautó la bicicleta en la que se movilizaba el aprehendido.

La causa fue encuadrada como infracción a la Ley Nacional 23.737 y quedó a disposición de la Justicia interviniente.