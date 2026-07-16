Villa Ocampo: Se presentó la obra de teatro «Agua Fantasma: La Invasión»

En el marco de las propuestas culturales impulsadas por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en la jornada del miércoles 15 de julio , se presentó en Villa Ocampo la obra de teatro “Agua Fantasma: La Invasión”, a cargo del reconocido grupo santafesino La Gorda Azul Teatro y Títeres, brindando una propuesta destinada a toda la familia con un fuerte mensaje de concientización ambiental.

La obra transcurre en un entorno rural donde una pareja de campesinos se enfrenta, sin saberlo, a una invasión extraterrestre cuyo objetivo es llevarse el agua del planeta. A través del humor, la fantasía y la participación activa del público, los protagonistas descubren al «Agua Fantasma», personaje que los ayudará a comprender la importancia de proteger este recurso esencial para la vida. La puesta en escena se caracteriza por prescindir del diálogo, combinando actores, títeres y elementos escenográficos que se transforman durante el desarrollo de la historia, permitiendo que el espectáculo sea comprendido y disfrutado por personas de todas las edades.

La propuesta artística estuvo a cargo de La Gorda Azul, compañía teatral santafesina con más de tres décadas de trayectoria, reconocida por recorrer escenarios de todo el país y del exterior con espectáculos que integran humor, creatividad y contenidos educativos para las infancias y las familias. En esta oportunidad, acercó a Villa Ocampo una obra que invita a reflexionar sobre el cuidado del agua y el compromiso con el ambiente desde una mirada lúdica y participativa.

La actividad formó parte de la programación cultural promovida por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, acercando espectáculos de calidad a las comunidades del territorio provincial y fomentando el acceso a propuestas artísticas con contenido educativo y de concientización.