Villa Ocampo: Invitan al «Encuentro Musical Mundialista» para cerrar las vacaciones

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a toda la comunidad a participar del “Encuentro Musical Mundialista” , una propuesta recreativa y cultural que marcará el cierre de las actividades de las vacaciones de invierno 2026.

La jornada se llevará a cabo el sábado 18 de julio, a partir de las 15:00 horas, en Plaza Moschen, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de una tarde de música, encuentro y arte junto a artistas ocampenses, en la previa de la gran final del Mundial.

Además de las presentaciones musicales, durante el encuentro se realizará una intervención artística con la creación de un mural mundialista, una propuesta que busca promover la participación comunitaria y dejar una obra colectiva como recuerdo de esta celebración.

Asimismo, habrá servicio de cantina a cargo de la comisión vecinal, ofreciendo un espacio para compartir en familia y con amigos.

Desde el Gobierno de la Ciudad se invita a toda la comunidad a acercarse y ser parte de esta actividad gratuita, pensada para disfrutar del cierre del receso invernal en un ambiente de recreación, integración y acompañando el espíritu futbolero que se vive en todo el país.