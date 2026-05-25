Schueri: ¿Contra quién quiere polarizar Pullaro?

Por: Darío H Schueri – Desde Santa Fe

En 24 horas Maximiliano se enfrentó con el gobierno nacional, con el “Chivo” Rossi, Caren Tepp, Juan Monteverde y la gestión de Omar Perotti. Lo hizo a través de la enfática vocera Virginia Coudanes, el ministro de desarrollo productivo Gustavo Puccini y él mismo. Su ministra de Salud Silvia Ciancio durante la semana fue particularmente incisiva contra la gestión libertaria nacional por el recorte de partidas para medicamentos, algunos esenciales; y como siempre Lisandro Enrico no dejó pasar oportunidad para atender a Nación por la inexistente obra pública.

Virginia Coudanes se puso al frente, en el más amplio sentido político del término, de la vocería gubernamental, cuyo objetivo era “ordenar y centralizar la comunicación del gobierno”, pero en la práctica se transformó en una grandilocuente amplificadora de la gestión pullarista, que se expresó magníficamente en la última conferencia de prensa en Rosario, donde inclusive acompañó con gesticulaciones su encendida verba, y hasta se permitió una licencia irónica con un periodista. De a poco la radical santafesina va teniendo una sobresaliente participación protagónica, que ya despierta quizás exageradas conjeturas entre quienes leen la política con fines electoralistas.



Para quienes piensan que “Virginia” es una “simple vocera” (como nos respondiera peyorativamente un destacado dirigente peronista rosarino con proyección nacional) vayan sabiendo de antemano que la rubia vocera es el alter ego de Pullaro en la retórica política hecha pública.

En el perottismo quedaron asombrados después que Coudanes arremetiera con determinación en contra de la gestión pasada, primero con la inseguridad en Rosario, y después dedicándole un párrafo a la “ministra maqueta de Perotti” Silvina Frana por la poca obra pública realizada, comparativamente con lo que se está haciendo ahora.

El ataque de Coudanes al matrimonio Tepp- Monteverde seguramente podría leerse que fue con la intención de desbrozarle el sendero a Gustavo Puccini, quien camina las calles de Rosario intentando posicionar su figura como el “candidato del Gobernador” a intendente, ante la insistencia del actual jefe municipal Pablo Javkin de ir por la heroica del tercer mandato; y aspirantes del PRO como Cristian Cunha (¿ahora Federico Angelini que regresó a su ciudad?) y Anita Martínez. PASO aseguradas, entonces, en el oficialismo rosarino.



¿Tendrá que ver entonces el cambio de actitud gestual y discursiva de la vocera Coudanes, precisamente en Rosario, con la puja por la intendencia? ¿O vislumbran otras intenciones del líder, quien esta semana se reunirá en esa ciudad con sus pares de la Región Centro y la UIA para avanzar en “estrategias productivas”, y por qué no, electorales? La reciente experiencia de Provincias Unidas – de la que no participó Rogelio Frigerio – no arrojó el resultado esperado; más bien todo lo contrario.

Octubre del 2027 queda lejano pero seductor.

Dentro del contorno político oficialista santafesino, a nadie se le ocurre pensar otra cosa que no sea en la reelección de Maximiliano Pullaro; y en ello trabajan 24×7. Por nada la redacción de la por ahora enigmática Ley Electoral “que no debiera ser para una coyuntura”, según afirmara con sapiencia el ex gobernador Antonio Bonfatti, se mantiene en sigilo. “Dentro del socialismo aún no la discutimos en el interbloque de legisladores”, informó una encumbrada dirigente partidaria de La Rosa. Esperan señales de la Casa Gris y no se dejan psicopatear por los rumores.



Desde el peronismo parlamentario senatorial agregan que Unidos quisiera tenerla sancionada “en junio o julio”, pero admiten que hasta ahora el único proyecto es el que ellos presentaron.

¿Contra quién quiere polarizar Pullaro?

“Contra el peronismo”, afirman en La Gris, a sabiendas que con LLA “compartimos electorado”, y que un puñado de independientes (22% según Roque Cantoia de Doxa Data) podría inclinar el fiel de la balanza, tal como hicieran con Omar Perotti en el 2019. La elección del 2027 no será para Unidos un paseo como la del 2023, toda vez que, como en el 2015 con el PRO, ahora asoma un tercer contendiente: LLA.



Ahora bien: la estrategia de Maximiliano Pullaro, proyectada por su vocería, de azotar a la gestión de Omar Perotti (con quien hasta la fecha venían manteniendo una buena relación, hasta en términos parlamentarios). ¿forma parte de una elucubración de que tal vez el piamontés rafaelino podría volver a presentarse como candidato a gobernador? ¿O quieren utilizar su, para el gobierno actual pésima gestión, a modo de – mal – ejemplo?



Y si de no enfrentarse con la falange libertaria se tratare, ¿por qué salir a criticar de manera tan ácida recientes actitudes del gobierno nacional como los cambios en la Ley de Zona Fría y el anuncio de baja de retenciones?

Pullaro fue boxeador (aún entrena como tal) y tal vez evalúa que a un año vista de las elecciones, es momento de salir a buscar la pelea.