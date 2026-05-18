Villa Guillermina: Aprehenden a un técnico tras agredir al árbitro durante un partido de fútbol

El incidente ocurrió en pleno encuentro entre Centro Recreativo y Central Pueblo Nuevo. El árbitro recibió golpes de puño y debió intervenir la policía.

Un violento episodio se registró en la tarde del 17 de mayo de 2026 durante un partido de fútbol disputado en Villa Guillermina, donde un director técnico fue aprehendido luego de agredir físicamente al árbitro del encuentro.

Según informó personal de la Comisaría VIII de la U.R. IX, el hecho ocurrió alrededor de las 19:35 horas mientras se desarrollaba el cotejo entre el club Centro Recreativo de Villa Guillermina y Central Pueblo Nuevo de Las Toscas.

De acuerdo al parte policial, el árbitro se acercó al banco de suplentes del equipo visitante con la intención de amonestar al director técnico, momento en el que este reaccionó violentamente y le propinó varios golpes de puño en distintas partes del cuerpo.

Ante la agresión, los efectivos policiales que se encontraban cubriendo el evento deportivo intervinieron de inmediato y procedieron a la aprehensión del agresor.

Se dio intervención al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal de Santa Fe (SPPDPSF) y se notificó lo ocurrido al Ministerio Público de la Acusación a través del 0800 correspondiente.