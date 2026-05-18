Villa Ocampo vivió el Tour Interactivo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La ciudad de Villa Ocampo fue sede del Tour Interactivo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, una propuesta recreativa, educativa y deportiva que convocó a estudiantes de todas las escuelas de la ciudad y de núcleos rurales, quienes participaron activamente de una jornada llena de deporte, tecnología e integración.

Las actividades se desarrollaron en dos turnos, de 9:00 a 12:00 y de 13:30 a 17:00, con una participación superior a los 500 alumnos en cada turno, reflejando el gran entusiasmo de la comunidad educativa por esta iniciativa impulsada en el marco del camino hacia los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Uno de los espacios más destacados de la jornada fue la experiencia de realidad virtual, donde los estudiantes pudieron vivir de manera inmersiva distintas disciplinas deportivas y sentirse parte del evento internacional que tendrá a la provincia de Santa Fe como protagonista. A través de esta innovadora propuesta tecnológica, niños y jóvenes experimentaron sensaciones similares a las de competir en un escenario deportivo de alto nivel, acercándose al espíritu y la emoción de los Juegos Suramericanos.



Además, el Tour Interactivo ofreció diferentes estaciones recreativas y deportivas destinadas a promover valores como el compañerismo, el esfuerzo, la inclusión y la vida saludable. A estas actividades se sumaron las propuestas organizadas por la Dirección de Deportes y sus profesores, quienes acompañaron la jornada con juegos y disciplinas deportivas complementarias.

La realización de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 representa un hecho histórico para la provincia y para toda la región, no solo por la magnitud del evento deportivo internacional, sino también por el impacto social, cultural y turístico que generará. Ser sede de los Juegos posiciona a Santa Fe como un punto estratégico para el deporte sudamericano y brinda la posibilidad de acercar a las nuevas generaciones a experiencias únicas vinculadas al deporte, la innovación y el intercambio cultural.

Con una gran participación y entusiasmo, Villa Ocampo formó parte de esta propuesta que busca acercar el legado de los Juegos Suramericanos a cada rincón de la provincia, fortaleciendo el deporte como herramienta de integración y desarrollo para toda la comunidad.