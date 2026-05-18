Las Toscas: Inauguración de la Liga Infantil de Fútbol 2026

Este domingo pasado quedó oficialmente inaugurada la Liga Infantil de Fútbol 2026 organizada por la Municipalidad de Las Toscas en las instalaciones del CRI STIC, dando inicio a una nueva edición de este evento deportivo que se extenderá hasta el mes de diciembre.

La jornada reunió a más de 200 niños y niñas provenientes de Florencia, Tacuarendí, San Antonio y Las Toscas, quienes participaron junto a 20 equipos y sus familias de un acto inaugural marcado por el entusiasmo, la integración y la pasión por el deporte.

El acto fue encabezado por el Intendente Iván Sánchez, la Diputada Provincial Charo Mancini, el Secretario de Recreación y Desarrollo Deportivo Pablo Verón, integrantes de la comisión del STIC, además de autoridades municipales y profesores.

La competencia está destinada a las categorías 2014/2015, 2016/2017 y 2018/2019, mientras que los más pequeños, correspondientes a las categorías 2020/2021, participan bajo modalidad encuentro, promoviendo espacios de recreación, aprendizaje y compañerismo.


Desde la organización destacaron la importancia de generar este tipo de iniciativas que fomentan valores fundamentales como el respeto, la amistad, la integración y el trabajo en equipo, fortaleciendo además la participación de las familias y la comunidad en el deporte infantil.

Asimismo, agradecieron especialmente al STIC por el acompañamiento y la disposición de las instalaciones para el desarrollo de la liga.

Con gran expectativa y entusiasmo, comenzó así una nueva edición de la Liga Infantil de Fútbol 2026, que convocará durante todo el año a cientos de niños y niñas de la región.

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