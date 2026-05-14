Las Toscas: Dos aprehendidos por intentar sustraer leña de la Curtiembre Arlei

Los sospechosos fueron sorprendidos transportando atados de leña y trataron de escapar al advertir la presencia policial.

En la tarde del 13 de mayo de 2026, alrededor de las 15:15 horas, personal de la Patrulla Urbana Zona Norte de la U.R. IX Las Toscas intervino en un procedimiento realizado en inmediaciones de la Curtiembre Arlei.

Mientras desarrollaban patrullajes preventivos, los efectivos fueron alertados por un vecino que observó a dos hombres salir del sector de playa de carga, descarga y almacenamiento de leña de la empresa, llevando bultos sobre sus hombros.



Con los datos aportados, los uniformados realizaron un rastrillaje y lograron divisar a los sospechosos en calle 20, entre 29 y 31, transportando tres atados de leña. Al notar la presencia policial, ambos arrojaron los elementos e intentaron darse a la fuga.

Tras una breve persecución, los sujetos fueron interceptados e identificados como dos vecinos de la ciudad, siendo trasladados a sede policial en calidad de aprehendidos.

Se dio intervención al defensor en turno, continuando con las actuaciones correspondientes.