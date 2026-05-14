Las Toscas: Recuperan una motocicleta robada y aprehenden a un joven

La moto había sido sustraída desde el patio de una vivienda tras violentar la traba de seguridad del manubrio.

Personal de la Comisaría 5ta. de la U.R. IX Las Toscas logró recuperar una motocicleta robada y aprehender al presunto autor del hecho durante un procedimiento realizado el 14 de mayo de 2026.

La investigación se inició tras la denuncia radicada por una mujer mayor de edad, domiciliada en la ciudad, quien manifestó que autores desconocidos violentaron la traba del manubrio de su motocicleta Zanella ZB 110 c.c., de color gris con detalles en rojo, que se encontraba estacionada en el patio de su vivienda.

A partir de las diligencias llevadas adelante por personal policial, se logró recuperar el rodado sustraído y aprehender a un joven mayor de edad, también domiciliado en Las Toscas, quien quedó involucrado en la causa por robo.

Las actuaciones continúan bajo intervención de la Justicia correspondiente.