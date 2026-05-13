Las Toscas: Vecino retuvo a un hombre que habría intentado robar en una vivienda

El sospechoso fue sorprendido dentro del patio de una casa y quedó aprehendido tras la intervención policial.

En la noche del 11 de mayo de 2026, alrededor de las 20:50 horas, personal de la Patrulla Urbana Zona Norte de la U.R. IX Las Toscas intervino en un procedimiento realizado sobre calle 2, entre 15 y 17.

Mientras efectuaban patrullajes preventivos, los efectivos fueron alertados por un vecino que tenía retenido a un sujeto que habría ingresado al patio de su vivienda con aparentes intenciones de robo.

Al arribar al lugar, los uniformados procedieron a identificar al involucrado, tratándose de un hombre mayor de edad, quien fue trasladado a sede policial en calidad de aprehendido.

Se dio intervención al fiscal en turno, continuando con las actuaciones correspondientes.