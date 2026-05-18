Villa Ocampo: Avisos parroquiales

Se encuentran a continuación los avisos parroquiales de la Parroquia Inmaculada Concepción, de la ciudad de Villa Ocampo, correspondientes a la semana del 18 al 25 de mayo.

LUNES 18:

14:00 hs: Celebración en Capilla San Cayetano. Sexto día de la Novena en honor a Santa Rita.

MARTES 19:

14:00 hs: Celebración en Capilla San Cayetano. Séptimo día de la Novena en honor a Santa Rita.

19:00 hs: Misa en el Templo.

MIÉRCOLES 20:

08:30 hs: Misa en Capilla histórica del Colegio Virgen Niña.

14:00 hs: Celebración en Capilla San Cayetano. Octavo día de la Novena en honor a Santa Rita.

17:00 hs: Misa en el Hospital.

JUEVES 21:

14:00 hs: Celebración en Capilla San Cayetano. Noveno día de la Novena en honor a Santa Rita.

19:00 hs: Misa en el Templo.

VIERNES 22: Santa Rita de Cascia

08:00 a 18:00 hs: Adoración al Santísimo en el Templo.

16:00 hs: Procesión y Misa de Fiesta Patronal en honor a Santa Rita en Capilla San Cayetano.

La procesión comenzará en el Oratorio de Ruta 32 y Bulevar Sarmiento.

17:00 hs: Misa de Fiesta Patronal en Oratorio Santa Rita (Arroyo Ceibal Centro).

18:30 hs: Misa de Fiesta Patronal en honor a Santa Rita en Salón Km 407.

SÁBADO 23:

14:30 hs: Caravana del Espíritu Santo, iniciando en la Capilla Histórica del Colegio Virgen Niña y recorriendo 7 Capillas de nuestra Comunidad Parroquial.

17:00 hs: Misa en Capilla Virgen de Itatí (Villa Adela).

19:00 hs: Misa en Capilla María Goretti (Arroyo Ceibal Centro).

19:30 hs: Misa en el Ateneo Parroquial.

20:30 hs: Vigilia de Pentecostés con Malena Ojeda y Nicolás González en el Ateneo Parroquial.

Se expondrá el Santísimo hasta la medianoche.

DOMINGO 24: Pentecostés

08:30 hs: Misa en el Templo.

09:30 hs: Misa en Capilla San José Obrero (El Sombrerito Este).

19:00 hs: Misa en el Templo.

NOVENA EN HONOR A SANTA RITA: Se invita a toda la Comunidad Parroquial a participar de la Novena en honor a Santa Rita que se rezará hasta este jueves 21 de mayo, a las 14:00 hs., en la Capilla San Cayetano. La Procesión y Misa de Fiesta Patronal será el viernes, a las 16:00hs. La procesión comenzará en el Oratorio de Bulevar Sarmiento y Ruta 32.

CELEBRACIÓN DE PENTECOSTÉS: El sábado 23 de mayo, con una caravana por distintas Capillas de la ciudad, y terminando en el Templo Parroquial, celebraremos la Fiesta culmen del Tiempo Pascual. Todas las áreas, movimientos y grupos parroquiales están invitados a participar. En caso de lluvia o mucho frío, la actividad se trasladará al Colegio Virgen Niña. Estar atentos a las redes sociales de la Renovación Carismática.

REUNIÓN DE CONSEJO PARROQUIAL: Será el próximo sábado 30 de mayo, de 15:00 a 18:00 hs., en el Templo Parroquial. Se compartirá el camino que se viene realizando en torno a las Líneas Pastorales Diocesanas.

FIESTA DE CORPUS CHRISTI: Se informa que el próximo domingo 7 de junio será la Fiesta del Cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. La celebración, con Misa, será a las 16:30hs., y luego se realizará una procesión. Será la única misa por la tarde, ese día.

GRUPO DE MENSAJE: Se invita a quienes pertenecen a este movimiento diocesano a un camino de formación en la fe, los sábados a las 14:00 hs., en el Templo Parroquial.

GRUPO DE PEREGRINOS A ITATÍ: Se informa que ya se pueden reservar los lugares para la próxima Peregrinación Juvenil del NEA del mes de septiembre. Para ello deben comunicarse con Romina Gracioli o Eliana Llanes. También pueden consultar en Secretaría Parroquial.

BONO PARROQUIAL: Se invita a toda la comunidad parroquial a colaborar con el tradicional Bono Anual de la Parroquia. Pedirlo a los agentes de pastoral parroquial o retirarlo en Secretaría Parroquial. El costo es de $64.000., pudiendo pagarse en 8 cuotas de $8.000 cada una.