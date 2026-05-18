18 de mayo: Día de la Escarapela

La escarapela es un símbolo patrio formado por los colores celeste y blanco, los mismos de la bandera. Se suele llevar prendida en la ropa, especialmente cerca del corazón.

Origen

Su origen se remonta a 1812, cuando el general Manuel Belgrano pidió al gobierno que se estableciera un distintivo nacional para diferenciar a las tropas patriotas de las realistas durante las guerras de independencia.

El 18 de febrero de 1812, el Primer Triunvirato aprobó oficialmente el uso de la escarapela. Sin embargo, el día 18 de mayo fue instituido más tarde como fecha para homenajearla.

¿Por qué se celebra?

Este día busca:

Reafirmar la identidad nacional

Recordar los símbolos patrios

Promover el respeto por la historia argentina

¿Cómo se celebra?

En escuelas y espacios públicos de Argentina: