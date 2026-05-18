18 de mayo: Día de la Escarapela

La escarapela es un símbolo patrio formado por los colores celeste y blanco, los mismos de la bandera. Se suele llevar prendida en la ropa, especialmente cerca del corazón.
Origen
Su origen se remonta a 1812, cuando el general Manuel Belgrano pidió al gobierno que se estableciera un distintivo nacional para diferenciar a las tropas patriotas de las realistas durante las guerras de independencia.
El 18 de febrero de 1812, el Primer Triunvirato aprobó oficialmente el uso de la escarapela. Sin embargo, el día 18 de mayo fue instituido más tarde como fecha para homenajearla.
¿Por qué se celebra?
Este día busca:
- Reafirmar la identidad nacional
- Recordar los símbolos patrios
- Promover el respeto por la historia argentina
¿Cómo se celebra?
En escuelas y espacios públicos de Argentina:
- Los estudiantes y docentes llevan escarapelas
- Se realizan actos escolares
- Se habla sobre la historia y significado de los símbolos nacion