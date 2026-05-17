Provincia entregó viviendas en Las Toscas para fortalecer el arraigo y potenciar la industria del cuero

En un trabajo articulado entre el Gobierno de Santa Fe, el Sindicato de la Industria del Cuero (STIC) y la Municipalidad de Las Toscas, ocho familias accedieron a su vivienda propia. La iniciativa busca consolidar el arraigo de trabajadores del sector y acompañar el desarrollo productivo del norte provincial.

El Gobierno de Santa Fe entregó nuevas viviendas en la ciudad de Las Toscas, en el departamento General Obligado, en el marco de una política habitacional orientada a acompañar el desarrollo productivo y garantizar el arraigo de las familias vinculadas a la industria del cuero.



El acto fue encabezado por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, quien destacó el impulso que la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro viene dando a la obra pública en toda la provincia. “En pocos años se están terminando y poniendo en marcha distintos proyectos de viviendas, puentes, rutas, obras de agua y desarrollos arquitectónicos que anteriormente no contaban con apoyo provincial”, afirmó el funcionario.



Por su parte, el senador provincial Orfilio Chacho Marcón felicitó a las familias adjudicatarias y subrayó la importancia del compromiso de los beneficiarios con el sistema de financiamiento habitacional. “Con el pago de las cuotas se reinvierten recursos para que más santafesinos puedan acceder a la casa propia”, sostuvo.



El intendente de Las Toscas, Iván Sánchez, remarcó el trabajo conjunto entre el sindicato, la Provincia y el municipio para concretar el proyecto. “Estas viviendas son el resultado de un esfuerzo sostenido entre distintas gestiones del sindicato y el acompañamiento del Gobierno provincial para que ocho familias de nuestra región puedan acceder a un techo digno”, señaló.



A su turno, el secretario general del Sindicato de la Industria del Cuero, Sergio Leopold, agradeció el respaldo del Ejecutivo provincial y destacó el trabajo articulado que permitió concretar las viviendas. También reconoció el acompañamiento de los afiliados y de la Municipalidad de Las Toscas.



Un proyecto pensado para trabajadores del sector

Desde la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo explicaron que el proyecto contempló la construcción de unidades habitacionales de dos dormitorios, diseñadas bajo modelos que optimizan recursos y reducen los tiempos de ejecución.



La iniciativa apunta a responder a la demanda habitacional específica de trabajadores de la industria del cuero en el norte santafesino y a consolidar condiciones de arraigo en la región. Las viviendas demandaron una inversión provincial superior a los 980 millones de pesos.



Del acto participaron además el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo; el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli; el diputado provincial Dionisio Scarpin; el delegado regional del Gobierno provincial, Oscar Duarte; la presidenta comunal de Tacuarendí, Lorena Cardozo; y el presidente comunal de San Antonio de Obligado, Jorge Ale.