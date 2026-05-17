Nueva Ley Electoral: la clave del segundo semestre

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

Por estas horas en los cenáculos de la política se debate la estrategia electoral 2027 que debe amalgamar dos aspectos neurálgicos: de qué manera la sociedad votará, y cuáles serán las reglas de juego para los candidatos intervinientes. La convergencia estará dentro de la Ley Electoral que la «Constitución del 25” mandó sancionar. Y que se está debatiendo sottovoce.

El gobierno trata de no involucrarse a la luz del día en el proceso de la reforma electoral (“yo me ocupo de la gestión, de la Ley Electoral se ocupan otros funcionarios, básicamente Fabián” – el ministro de gobierno Fabián Bastía- supo responder el Gobernador Pullaro cuando lo consultaron). Pullaro “ventea” que el humor popular no está como para andar meneando leyes electorales “que solo le interesa a la casta”, dirían los libertarios y Amalia Granata; de allí la decisión de quedar al margen.

Por ejemplo, La diputada provincial Beatriz Brouwer de Unite presentó un proyecto de ley que propone la derogación del régimen de Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia de Santa Fe, tal como lo hizo el ejecutivo nacional. Precisamente Brouwer (libertaria por convicción pero sin la franquicia oficial en la legislatura) hará que peronistas y Unidos unifiquen personería detrás del rechazo a esa iniciativa.



De todos modos, moviendo el estanque Brouwer logrará que Unidos saque a la superficie una manifiesta contradicción: apoyar las PASO pero procurar internamente lista única en su frente (como en la de Convencionales reformadores) dentro del diseño de la nueva boleta, que llevaría a la figura del gobernador pegada a la lista de diputados provinciales en una sola línea (lo mismo sucederá para intendentes y concejales); aunque con casilleros individuales para que el elector pueda tildar categorías distintas con otros frentes o partidos (ejemplo: el gobernador de un color político y los diputados de otro).



El peronismo ya definió que no acompañará el pergeñado nuevo diseño de boleta única, toda vez que lo considera engorroso para las PASO; sobremanera cuando la idea del oficialismo es que las listas de diputados vayan antepuestas por una candidatura a gobernador.

Con la incorporación constitucional del sistema D´Hondt para la distribución de bancas en la Cámara de Diputados, el oficialismo (que llevará a Maximiliano Pullaro camino a la reelección) no quiere ser víctima de una angustiante minoría en ese recinto (como hubiera ocurrido durante la Convención si no aparecía la genialidad electoral de Locomotora Oliveras en el Frente de la Esperanza). De allí que resulta imprescindible el nuevo diseño de boleta única “para no dejar escapar” diputados propios, evitando resbaladizas colectoras como las que permite el actual formato.

Tampoco es menor la aparente decisión de cambiar el umbral del 3% al 5% del padrón para poder ingresar al reparto de bancas; serían unos 150 mil votos que dejaría afuera a más de un contendiente. “Quieren una Cámara de Diputados conformada solo por Unidos y el peronismo”, se escuchó decir a representantes de sectores minoritarios.



Ahora, si nos remitimos, solo con fines estadísticos, a la elección de convencionales reformadores del 2025, La Libertad Avanza obtuvo casi 200 mil votos y Amalia Granata superó los 172 mil sufragios. Es verdad en cambio, que con el nuevo piso sugerido tomando como base la elección del 2023, las actuales bancas del Frente Amplio por la Soberanía, Inspirar y Vida y Familia quedarían severamente comprometidas.

“Pullaro no tiene rival a la vista”

Suelen afirmar, no sin razón a la fecha, sus seguidores. Los socialistas ya obturaron definitivamente cualquier atisbo de alianza entre Unidos y La Libertad Avanza, con punzantes declaraciones contra los libertarios para que no queden dudas.

Una reciente encuesta de la consultora rosarina Doxa Data realizada en Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Rafaela y Reconquista le otorga al gobernador Pullaro un diferencial positivo de gestión muy superior a la del Presidente Milei, lo cual esperanza a los residentes de la Casa Gris.



Pero el mismo sondeo le abre las puertas electorales para la reelección al Presidente Milei por sobre el peronismo (Axel Kicillof) 31% a 22%. Entre Juan Schiaretti y Mauricio Macri (la “avenida del medio”) suman 13%.



En dicha consulta casi el 40% quiere que Maximiliano Pullaro siga gobernando la Provincia; mientras el 45% desearía un cambio de gobierno.



Otro punto interesante es observar la identificación partidaria de los encuestados: el 23% dice identificarse con LLA y el 22% sentirse “independientes”. El peronismo entre kirchneristas (11.2%) y “no kirchnerista” (15.2%) suman 26%.



A un año vista de la elección local (sería el domingo 13 de junio del 2026) el 40% que según la encuesta de Roque Cantoia desea la continuidad de Pullaro en el Sillón del Brigadier, acaricia los inquietos espíritus de quienes rodean al Gobernador.



Solo un cambio de chip de la sociedad podría arruinarles la fiesta.