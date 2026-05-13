Villa Guillermina firmó un convenio con una universidad brasileña para impulsar desarrollo y energías renovables

El acuerdo con la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul contempla acciones conjuntas en idiomas, ciencias veterinarias y proyectos energéticos para el norte santafesino.

El presidente comunal de Villa Guillermina, Roque Chávez, confirmó la concreción de un convenio de cooperación mutua entre la comuna local y la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), de Brasil, tras un reciente viaje a Campo Grande para participar de una Expo internacional.

Durante una entrevista radial con Radio Amanecer, Chávez explicó que se trata de un convenio marco que permitirá desarrollar múltiples acciones conjuntas en distintas áreas, aprovechando la amplia oferta académica y técnica de la casa de estudios brasileña.

Entre las primeras líneas de trabajo acordadas, destacó tres ejes prioritarios: idiomas, ciencias veterinarias y energías renovables.

En relación al idioma, señaló la necesidad de superar la barrera comunicativa entre ambos países. En ese sentido, la escuela de idiomas de la UFMS brindará cursos de portugués destinados a personas de la región, mientras que desde Argentina se ofrecerá enseñanza de español para estudiantes brasileños.

Chávez comentó que esta necesidad ya se hace visible en Villa Guillermina, donde una industria local se encuentra instalando una nueva caldera adquirida en Brasil y actualmente existen dificultades de comunicación con los técnicos brasileños encargados del montaje.

Otro de los puntos centrales será la articulación con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UFMS, aprovechando además un convenio previo ratificado con ACRIUL, lo que permitirá profundizar el intercambio académico y técnico.

En materia energética, el dirigente sostuvo que el norte santafesino posee un enorme potencial gracias a dos factores clave: los altos niveles de irradiación solar y la disponibilidad de biomasa.

Sobre este último aspecto, aclaró que la propuesta no implica intervenir el monte nativo, sino aprovechar las características de la cuña boscosa para desarrollar planes de forestación con especies energéticas.

Según explicó, la biomasa representa una gran oportunidad para impulsar una economía circular regional, ya que genera empleo en distintas etapas: desde la recolección de semillas y el trabajo en viveros, hasta el cuidado de los árboles, el corte y el traslado del material.

Finalmente, Chávez remarcó que el objetivo es avanzar hacia un sistema energético más autónomo para el norte de Santa Fe, capaz de favorecer la llegada de nuevas industrias y potenciar el desarrollo regional en un contexto internacional donde las energías renovables adquieren cada vez mayor importancia.

Gentileza: Radio Amanecer