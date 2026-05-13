Villa Ocampo: Visita de estudiantes de la EESOPI N°8114 a la Casa de la Cultura

La Casa de la Cultura “Raúl Scalabrini Ortiz” recibió el martes 12 de mayo la visita de estudiantes de 1° año de la EESOPI N° 8114 “Sma Virgen Niña”, quienes participaron de una jornada de recorrido y acercamiento a diversos espacios e instituciones de la ciudad.

Durante la visita, los alumnos y alumnas pudieron conocer las actividades y propuestas que se desarrollan en la Casa de la Cultura “Raúl Scalabrini Ortiz”, interiorizándose sobre los talleres, programas y acciones impulsadas desde la Secretaría de Cultura y Comunicación de la Municipalidad de Villa Ocampo.



Asimismo, recorrieron el Museo Histórico Municipal “Aníbal Gregoret”, donde pudieron apreciar parte del patrimonio histórico y cultural de la comunidad, y visitaron la Biblioteca Pública Municipal “Brigadier Estanislao López espacio que promueve el acceso libre y gratuito a la lectura y al conocimiento.

Estas experiencias forman parte del trabajo articulado entre instituciones educativas y espacios culturales, favoreciendo el encuentro de niños y jóvenes con la historia, la memoria y las expresiones culturales locales, fortaleciendo así el sentido de pertenencia y la participación comunitaria.