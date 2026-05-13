La Biblioteca Municipal ocampense «Brigadier Estanislao López» presente en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

La Municipalidad de Villa Ocampo, a través de la Secretaría de Cultura y Comunicación, continúa fortaleciendo el acceso a la lectura y al conocimiento mediante políticas públicas culturales que promueven espacios inclusivos y gratuitos para toda la comunidad.

En el marco de la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la responsable de la Biblioteca Municipal “Brigadier Estanislao López”, Paola Vázquez, participó de este importante evento cultural, donde se concretó la adquisición de alrededor de 100 nuevos ejemplares que próximamente estarán disponibles para lectores y lectoras de todas las edades.

Las nuevas incorporaciones incluyen propuestas literarias variadas, pensadas para ampliar y actualizar el catálogo de la biblioteca, promoviendo el hábito de la lectura y el acceso democrático a bienes culturales.

Desde la Secretaría de Cultura destacaron que esta iniciativa forma parte de una política pública sostenida que busca fortalecer la Biblioteca Municipal como espacio de encuentro, formación y disfrute para la comunidad.

Asimismo, se invita a vecinos y vecinas de la ciudad a asociarse de manera gratuita a la ”, para poder acceder al préstamo de libros y disfrutar de todas las nuevas lecturas incorporadas.

La lectura abre puertas, conecta generaciones y fortalece la vida cultural de la comunidad. Por eso, desde el municipio se continúa trabajando para acercar más libros, más oportunidades y más cultura a cada ocampense.