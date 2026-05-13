Espacio Santafesino 2026: Provincia anunció la apertura de una nueva convocatoria de apoyo a la industria cultural

Con un presupuesto de $144 millones para el sector creativo y el anuncio de líneas trimestrales de apoyo, la Provincia reafirma su compromiso con el desarrollo de la industria cultural santafesina. Las inscripciones comenzarán el lunes 18 de mayo y estarán abiertas hasta el 10 de julio.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Cultura de la Provincia, abrió formalmente la convocatoria anual de Espacio Santafesino, mediante una conferencia de prensa llevada a cabo este martes en la Casa de la Cultura de la ciudad de Santa Fe. El programa, que estimula el desarrollo creativo regional, busca apoyar proyectos en los sectores audiovisual, editorial, artes visuales y escénicas.



Durante el encuentro, la ministra Susana Rueda destacó “la importancia de sostener y ampliar estas políticas públicas en el actual contexto nacional”, subrayando que “el monto total de inversión para este año asciende a los $144 millones”. Al respecto, valoró que “el Gobierno de la Provincia, por impulso del gobernador Maximiliano Pullaro, impulsa esta política pública vinculada a fortalecer el apoyo a la producción cultural”. En línea, Rueda aseguró que “no solamente es beneficioso para colectivos artísticos sino que, en un momento donde el empleo no abunda, generar trabajo en la cultura es vital”. Finalmente, la Ministra aseguró que “la cultura forma parte de nuestra identidad y si hay recortes a nivel nacional redoblamos el esfuerzo como en el caso de las producciones audiovisuales donde los apoyos y los estímulos van desde 2 millones y medio a 15 millones de pesos, haciendo una colaboración importante para lo que es la producción cultural y los proyectos culturales en la provincia de Santa Fe”.



Una apuesta a la producción local

Por su parte, el Secretario de Desarrollos Culturales, Paulo Ricci, indicó que la convocatoria “está dirigida a grupos y artistas santafesinos de toda la provincia que puedan probar su residencia en Santa Fe. A partir del 18 de mayo estará abierta la convocatoria anual en 4 líneas: Audiovisual, Editorial, Escenas Santafesina y Visuales. Con esto ponemos en circulación más de 150 millones de pesos en esta primera convocatoria anual y próximamente a finales del mes de junio y a finales del mes de agosto también vamos a estar abriendo la línea de apoyos a la producción cultural santafesina con otros casi $ 150 millones también destinados a las líneas de circulación, formación eventos y producción cultural santafesina”.

Cómo participar

Las inscripciones comenzarán el lunes 18 de mayo y estarán abiertas hasta el 10 de julio. Los interesados deberán realizar el trámite de manera digital a través de la web http://www.santafecultura.gob.ar/, donde ya se encuentran disponibles las bases y condiciones.

Detalles

Dentro de la categoría Escena Santafesina, se destaca la línea de Coproducción, donde se seleccionarán hasta cinco proyectos provinciales para la realización de coproducciones con grupos y espacios escénicos santafesinos por un monto de $ 8 millones cada uno.



En Visuales Santafesinas se elegirán hasta 10 proyectos expositivos para diferentes espacios de la provincia. Este año se suman La Josefa y el Rosa Galisteo en la ciudad de Santa Fe y salas de Plataforma Lavardén y del Museo Gallardo en Rosario. Cada proyecto tendrá un monto estímulo de $ 2.500.000.



En Audiovisual se destacan tres líneas: Producción de cortometraje (se seleccionarán 2 proyectos); Desarrollo de largometraje (se seleccionarán 4 proyectos) y Postproducción (se seleccionarán 4 proyectos). Esta categoría tendrá una inversión ministerial de $ 79 millones.



En Editorial se financiará la edición de un título, colección o serie de libros en soporte papel editados por un mismo sello reunidos bajo un mismo lema y vinculados conceptualmente entre sí. Se seleccionarán tres proyectos provinciales por un total de $ 15 millones.

Convocatorias trimestrales

El Ministerio de Cultura de la Provincia abrirá sus convocatorias trimestrales. En esta edición serán 2 llamados de apoyo a la producción cultural santafesina. El monto de cada una será de $ 70 millones y podrán presentarse los artistas de nuestra provincia en las líneas de: Formación, Circulación, Producción y Eventos y actividades culturales. Las aperturas serán en junio y agosto.