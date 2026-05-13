Ciancio: “Mientras Nación usa la motosierra, Santa Fe refuerza la producción pública de medicamentos”

La ministra de Salud de la Provincia recorrió el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), donde se inauguró un nuevo depósito destinado al almacenamiento de insumos y materiales estratégicos. La Provincia proyecta aumentar este año un 26 % la producción de medicamentos y reforzar el abastecimiento del sistema público de salud frente a los recortes del Gobierno nacional.

La ministra de Salud de la Provincia, Silvia Ciancio, recorrió este martes el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), en la ciudad de Santa Fe, donde se inauguraron las obras de adecuación de un nuevo depósito destinado al almacenamiento seguro de insumos y materiales para la producción farmacéutica. La intervención demandó una inversión de $ 228.500.723,84.



“Esto habla a las claras de una planificación en la producción pública de medicamentos en la Provincia de Santa Fe”, afirmó Ciancio, quien además cuestionó los nuevos recortes presupuestarios del Gobierno nacional vinculados a la provisión de medicamentos, equipamiento, tecnología e insumos para el sistema sanitario.



“Mientras Nación usa una motosierra, en la provincia de Santa Fe hay una clara decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de seguir apostando a la producción pública de medicamentos”, sostuvo la ministra.



En ese sentido, Ciancio remarcó que “dejó de existir el programa Remediar, de Nación, que garantizaba la llegada de medicamentos esenciales a los centros de salud”, y advirtió que, en otras jurisdicciones, una situación de ese tipo podría derivar en el cierre de efectores sanitarios. Sin embargo, señaló que en Santa Fe “con planificación, eficiencia, compras centralizadas, la producción del LIF y el operador logístico que vamos a anunciar la próxima semana, estamos generando soluciones para los santafesinos”.



Además, destacó que “los recursos del Estado tienen que utilizarse de la mejor manera” y aseguró que el Gobierno Provincial sostiene una estrategia para amortiguar el impacto de los recortes nacionales sobre el sistema sanitario.



No obstante, reconoció que “el impacto es fuerte y vamos a tener dificultades”, aunque afirmó que “el recorte y la motosierra de Milei no van a afectar con la magnitud que deberían si no hubiésemos planificado como lo hicimos”. “El escenario es desalentador respecto de Nación: no les importa la salud de la gente”, añadió.



Finalmente, Ciancio recordó que el recorte nacional en materia sanitaria asciende a 63.000 millones de pesos y sostuvo que “hacemos todo lo posible para que cada persona encuentre lo que necesita cuando atraviesa un problema de salud”. “Eso no tiene valor en pesos: tiene que ver con una definición política y moral sobre qué se prioriza en la provincia de Santa Fe, que es el derecho a la salud”, concluyó.

Nuevo depósito

El nuevo espacio del LIF cuenta con un área de trabajo de 165 metros cuadrados y una altura máxima de 10,50 metros, lo que permite optimizar la capacidad de almacenamiento y cumplir con los requerimientos normativos vigentes.



Además, incorpora sistemas de ventilación natural, aislación térmica e iluminación LED, que garantizan mejores condiciones para la conservación de insumos y para el trabajo del personal.



Más producción

Actualmente, el LIF produce 34 especialidades medicinales de uso prioritario para el sistema público de salud santafesino. En ese marco, la Provincia proyecta incrementar este año la producción total hasta alcanzar las 145 millones de unidades, lo que representa un aumento del 26 % respecto del promedio anual registrado entre 2020 y 2025, que fue de 115 millones.



La ampliación de la capacidad productiva forma parte de una estrategia integral impulsada por la gestión de Maximiliano Pullaro para fortalecer el abastecimiento del sistema público de salud en un contexto de reducción de envíos de medicamentos e insumos por parte del Gobierno nacional.



“Podemos demostrar desde el Gobierno Provincial que hay eficiencia con obras e inversión, no con recortes, y este depósito es una muestra de ello”, afirmó José Berardo, uno de los directores del LIF. Además, sostuvo que el laboratorio podría ampliar su alcance más allá de Santa Fe: “Muchas provincias ya nos están consultando por nuestra producción y vamos hacia ese camino”.



De la actividad participaron también el secretario de Administración, Guillermo Álvarez; el subsecretario de Medicamentos y Tecnología Sanitaria, Emiliano Melero; y los directores del LIF Nicolás Micheloud y Mauro Pedalino; la síndica Gisela Planisich, y demás integrantes del directorio del laboratorio.