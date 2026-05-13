Villa Ocampo: Apertura de venta de lotes disponibles en el Área de Servicios

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que se encuentra abierta la comercialización de lotes remanentes en el Área de Servicios, bajo una nueva modalidad de venta a oferta directa.

A partir de ahora, las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas de manera individual y permanente (sujeto a disponibilidad de terrenos), cumpliendo con los requisitos establecidos en el reglamento vigente.

Para obtener el reglamento, condiciones o realizar consultas, los interesados pueden contactarse al correo [email protected] o dirigirse personalmente a las oficinas de la Secretaría en el Palacio Municipal.

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