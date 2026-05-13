Rojas: «Las universidades públicas en el norte santafesino son sinónimo de desarrollo»

El diputado provincial Sergio “Chiqui” Rojas acompañó la movilización universitaria en Reconquista y advirtió que el desfinanciamiento nacional pone en riesgo años de construcción educativa en el país y la región.

El diputado se sumó ayer a la jornada que se realizó en Reconquista en el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria, convocada en todo el país para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno nacional se niega a aplicar pese a haber sido aprobada en el Congreso y avalada por la Justicia.

Además de la movilización, se realizó una charla abierta en la Facultad Regional Reconquista de la Universidad Tecnológica Nacional, organizada en conjunto con el Centro Universitario Reconquista-Avellaneda de Universidad Nacional de Litoral, que contó con la participación del diputado Rojas y la concejal socialista de Reconquista Marisa Flores.



En ese marco, Rojas remarcó la importancia estratégica de las universidades públicas para el desarrollo del norte santafesino y llamó a acompañar el reclamo desde todos los sectores políticos. «Es necesario acompañar desde todos los sectores políticos este reclamo por nuestras universidades públicas en el norte santafesino y por eso estamos presentes», afirmó el diputado.

Por otra parte, destacó el esfuerzo histórico que significó llevar la educación universitaria pública a la región: «Lograr que nuestros pibes y pibas puedan estudiar en la región, desde Calchaquí a Florencia, llevó muchos años y no podemos dejar que un gobierno que se niega a cumplir la ley ponga en jaque esa posibilidad».

Rojas también subrayó el rol transformador de las universidades en el entramado productivo local: las casas de estudio del norte vienen desarrollando un trabajo incansable junto a los gobiernos locales y también fortaleciendo al sector privado, a las pymes y a las empresas de la región.

El diputado convocó a sostener la defensa de la educación pública como una causa que trasciende las diferencias partidarias, en un momento en que el desfinanciamiento amenaza décadas de construcción colectiva en uno de los territorios que más necesita del acceso al conocimiento para impulsar su desarrollo.