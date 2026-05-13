Cotelvo: Mantenimiento de los pozos de extracción 

COTELVO Servicios finalizó los trabajos de desincrustación y sanitización de los 17 pozos de extracción de agua subterránea que alimentan a la planta potabilizadora; tarea que debe realizarse una vez al año.

Simultáneamente, se realizaron tareas de mantenimiento de las conexiones eléctricas y de los equipos de bombeo; de los cuales, tres de ellos debieron enviarse a reparación y seis fueron reemplazados por equipos nuevos.

El costo total de todos los trabajos realizados alcanza aproximadamente a los 95 millones de pesos. Esta inversión realizada por la cooperativa forma parte del Plan de Mejora y Desarrollo; teniendo en cuenta que para contar con agua segura todo el año, se requiere de un largo y costoso proceso de tratamiento que comprende la extracción, potabilización, almacenamiento y distribución, con capacidad suficiente para abastecer a toda la población.

Pero también requiere de un fuerte compromiso de cada usuario, haciendo un uso responsable y a conciencia de este servicio social; ya que el beneficio que brinda es infinitamente superior a lo que se paga por su consumo.