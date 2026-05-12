Villa Ocampo: Se realizó la apertura de sobres de la licitación pública para la revisión técnica vehicular obligatoria

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que se llevó a cabo el acto de apertura de sobres, el pasado viernes 8 de mayo , correspondiente a la Licitación Pública N.º 01/2026 , destinada a la concesión del servicio de Revisión Técnica Vehicular Obligatoria (RTO) , en el marco del Sistema Provincial de Revisión Técnica Vehicular Obligatoria .

El acto se desarrolló en dependencias municipales, con la presencia de representantes del Municipio, entre ellos el Secretario de Gobierno y Participación Ciudadana, Prof. Miguel Merino ; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Lic. Gabriela Yaccuzzi , y del Área Legal y Técnica, elDr. Eduardo A. Jose , y el Lic. Guillermo Scarpin ; además de asesores técnicos y legales intervinientes en el proceso.

Durante la apertura del SOBRE N° 1 se presentaron dos ofertas:

Oferta N.º 1: Zunilda Norma Vicentín .

Oferta N.º 2: Acosta Mónica R. y Geneiro Jorge G.

Asimismo, se dejó constancia de la documentación presentada por cada oferente, sin registrarse observaciones generales durante el acto administrativo.

Desde el Municipio destacaron la importancia de avanzar en este proceso licitatorio, que permitirá fortalecer los controles vehiculares y continuar promoviendo una mayor seguridad vial para toda la comunidad.