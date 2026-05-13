Las Toscas: CODESELT avanza con una obra para mejorar la presión de agua potable

El lunes 11 de Mayo CODESELT inició una obra que mejorará el servicio de agua potable en toda la zona sur de la ciudad de Las Toscas. La misma consiste en un nuevo tendido de cañerías desde la planta de tratamiento, pasando por el Barrio Itatí hasta llegar al Barrio Ingenio.

La obra contempla la instalación de 750 metros de cañería de 110 mm hasta calle 1 y, desde allí hasta alcanzar la cañería existente en el Barrio Ingenio, otros 400 metros de cañería de 75 mm de diámetro.

Esta obra, que requerirá una inversión cercana a los 30 millones de pesos, reforzará el ingreso de agua en los barrios Itatí, Ingenio y Estación, este último afectado por problemas de falta de presión durante la época estival, representando una considerable mejora en el servicio.