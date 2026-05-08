Las Toscas: Avisos parroquiales

Se dejan a continuación los avisos parroquiales de la Parroquia «Nuestra Señora de la Asunción», de la ciudad de Las Toscas.

AVISOS

VISITA EN LOS BARRIOS

El grupo de Cáritas parroquial, estará en la Capilla del barrio Santa Lucía el próximo martes 12 a las 15.00 horas para hacer entrega de ropa a los vecinos.

FIESTA PATRONAL EN BARRIO FÁTIMA DE LAS TOSCAS

El día miércoles 13 de mayo a las 16.30 horas se saldrá en procesión desde el Templo hacia la Capilla. A las 17.00 horas se hará la Santa Misa.

FIESTA PATRONAL EN YAGUARETÉ

El día miércoles 13 de mayo se invita a participar de la Misa a las 17.00 horas.

Este día no habrá en el Templo a las 19.00 horas por las festividades mencionadas.

FIESTA PATRONAL BARRIO SAN ISIDRO

El domingo 17 de mayo se realizará una Santa Misa a las 16.00 horas seguida de Adoración al Santísimo. Luego habrá bendición de vehículos y embarazadas.

Los programas completos de las fiestas citadas se encuentran publicados en las redes sociales de la Parroquia.

JORNADA DE EVANGELIZACIÓN DE LA RCC

El sábado 16 de mayo a partir de las 14.30 horas se realizará un encuentro destinado a los jóvenes. Será una tarde de reflexión, música y oración, para redescubrir el propósito que Dios tiene para cada uno.

El domingo 17 será un encuentro abierto a toda la comunidad que comenzará a las 8.00 de la mañana. Ambos días en el gimnasio del Colegio José Manuel Estrada.

Predicará y animará Belén Ruiz.

COLECTA DE INVIERNO

Estamos recibiendo en secretaría parroquial de lunes a viernes por la mañana, ropa de invierno, calzados, frazadas, etc. para mediante Cáritas distribuir a las personas que necesiten de nuestra ayuda. Quienes no tengan movilidad para traer deben acercarse para coordinar.

PEREGRINACIÓN A ITATÍ

Se encuentran a la venta los pasajes para la caminata de septiembre. Consultas e inscripciones en Secretaría.