Villa Ocampo: La Municipalidad recuerda los límites de velocidad y solicita circular con precaución

La Municipalidad de Villa Ocampo recuerda a la comunidad la importancia de respetar las velocidades máximas permitidas y circular con responsabilidad para prevenir accidentes y cuidar la seguridad de todos los vecinos.

En ese sentido, se informa que las velocidades establecidas son:

En avenidas: hasta 60 km/h.

En calles comunes: hasta 40 km/h.

En cruces sin semáforo: hasta 30 km/h.

En zonas escolares o sectores con gran circulación de personas: hasta 20 km/h.

Asimismo, se solicita adaptar siempre la velocidad a las condiciones del tránsito, especialmente en días de lluvia o en sectores donde circulen peatones y ciclistas.

Desde el Municipio se destaca que el respeto por las normas de tránsito es una responsabilidad compartida y fundamental para construir una ciudad más segura y ordenada para todos.