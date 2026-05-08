Villa Ocampo: Tres examinadores habilitados para la toma de exámenes prácticos de motos

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que tres agentes municipales fueron oficialmente habilitados por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) para la toma de exámenes prácticos de motocicletas, en el marco de las nuevas disposiciones provinciales para la obtención de licencias de conducir.

Los examinadores habilitados son Silvio Jaime, Dante Ríos y Onil Murzyla , quienes participaron de la “Jornada de formación para examinadores de CELCs – Nuevos criterios exámenes de moto” , desarrollada en la ciudad de Avellaneda.

A partir de esta capacitación, la ciudad ya comenzó a implementar el nuevo sistema de evaluación práctica para motociclistas, el cual incluye la realización obligatoria de un circuito de manejo como parte del examen para acceder a la licencia de conducir .

Esta nueva modalidad tiene como objetivo fortalecer la seguridad vial, garantizando que los conductores demuestren conocimientos y habilidades prácticas necesarias para una circulación segura y responsable.

Desde el Municipio destacaron la importancia de continuar avanzando en acciones de formación y control que contribuyan a mejorar la seguridad vial y promover una mayor conciencia en la conducción dentro de la comunidad.