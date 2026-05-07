Villa Ocampo: Entrega de escrituras de la ley Pierri a familias ocampenses

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que, el miércoles 6 de mayo , el intendente Prof. Cristian Marega realizó un recorrido por distintos sectores de la ciudad para hacer entrega de tres nuevas escrituras de viviendas correspondientes a la Ley Nacional N.º 24.374 , conocida como “Ley Pierri”.

Estas entregas representan un importante avance para familias de nuestra comunidad, quienes a partir de ahora cuentan con la seguridad jurídica y el reconocimiento formal de sus hogares, accediendo al título de propiedad de sus viviendas.

La Ley Pierri es un programa de regularización dominial destinado a personas que acrediten la posesión pública, pacífica y continua de una vivienda única y permanente, permitiendo avanzar en el proceso de escrituración de manera accesible y brindando mayores derechos y tranquilidad a las familias beneficiarias.

Desde el Municipio se destacó la importancia de continuar acompañando este tipo de gestiones junto al Gobierno de la Provincia de Santa Fe, entendiendo que el acceso a la escritura no solo representa un documento legal, sino también la consolidación del hogar y la posibilidad de construir un futuro con mayor seguridad para cada familia.