El Gobierno Provincial ya invirtió más de $ 18.000 millones en prevención de emergencias hídricas durante 2026

Santa Fe ejecuta obras, limpieza de canales y tareas de mantenimiento en distintos puntos del territorio para mitigar el impacto de eventos climáticos extremos. Desde el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro, la inversión total en infraestructura hídrica supera los $ 75.000 millones.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe ya invirtió durante 2026 más de $ 18.000 millones en obras y acciones preventivas destinadas a reducir el impacto de emergencias hídricas en distintas localidades del territorio santafesino.



Los trabajos incluyen obras de infraestructura, limpieza y reacondicionamiento de canales, intervenciones en alcantarillas, mejoras en caminos rurales y optimización de sistemas de desagüe, entre otras tareas orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta frente a eventos climáticos extraordinarios.



Estas acciones se articulan de manera interministerial entre las áreas de los ministerios de Obras Públicas, de Desarrollo Productivo, de Gobierno e Igualdad y de Desarrollo Humano, con el objetivo de coordinar respuestas rápidas y eficientes ante situaciones de emergencia.



En lo que va del año, el gobierno de Maximiliano Pullaro destinó $ 13.999.014.005 a obras ejecutadas mediante licitación pública; $ 2.123.469.166 a convenios con municipios y comunas; y otros $ 2.756.781.150 a obras especiales. En total, la inversión alcanza los $ 18.879.264.719.



Más de $ 75.000 millones en infraestructura hídrica

Desde el inicio de la gestión de Pullaro, la Provincia lleva invertidos más de $ 75.000 millones en obras hídricas estratégicas destinadas a mejorar el escurrimiento del agua, reducir riesgos y fortalecer la gestión territorial de los recursos hídricos.



Las intervenciones contemplan obras estructurales de gran escala, como canalizaciones, defensas y reacondicionamiento de sistemas hídricos estratégicos en distintos puntos de la provincia.



Las tareas forman parte del Plan Estratégico de Gestión Institucional, que establece las condiciones operativas y técnicas necesarias para avanzar en políticas sostenidas de prevención y manejo hídrico. El programa incluye fortalecimiento de capacidades técnicas y humanas, incorporación de nuevas tecnologías, mejora continua de procesos, generación de instrumentos de gestión y creación de espacios participativos.



En paralelo, a través de convenios de administración delegada con municipios, comunas y comités de cuenca, la Provincia destinó más de $ 8.000 millones para intervenciones locales. Este esquema permite acelerar la ejecución de obras y optimizar la respuesta ante problemáticas específicas de cada región, al tiempo que fortalece la articulación con los gobiernos territoriales.



Además, los comités de cuenca continúan desempeñando un papel central en el sostenimiento del sistema hídrico provincial. En ese marco, se ejecuta una inversión cercana a los $ 14.500 millones, financiada mediante las tasas abonadas por productores agropecuarios. Los recursos se destinan principalmente al mantenimiento, limpieza y mejora de la red secundaria y terciaria de canales.