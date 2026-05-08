Pullaro lanza un plan de alivio fiscal para empresas y familias santafesinas afectadas por la caída económica nacional

La medida alcanza deudas de Ingresos Brutos, Inmobiliario, Patente Automotor, Sellos e Instituto Becario. El Gobierno Provincial busca sostener la actividad económica y aliviar la carga tributaria en un contexto de retracción del consumo, caída de la actividad y presión financiera sobre las Pymes. El nuevo esquema ofrece planes de pago con hasta 12 cuotas sin interés y financiación extendida de hasta 36 meses.

En medio de un escenario económico marcado por la desaceleración de la actividad y las dificultades de financiamiento para el sector privado, el Gobierno de Santa Fe puso en marcha un nuevo Plan Especial de Financiamiento, destinado a regularizar deudas tributarias de empresas y familias santafesinas.



La medida fue informada este jueves por el gobernador Maximiliano Pullaro a través de su cuenta en X, y se instrumentará mediante la Administración Provincial de Impuestos (API). El objetivo es aliviar la carga financiera de los contribuyentes afectados por la coyuntura económica, sostener el entramado productivo y fortalecer la cultura del cumplimiento fiscal.



“En un contexto económico nacional difícil para muchas empresas y familias santafesinas, presentamos un plan de alivio de deudas impositivas”, afirmó el mandatario. En ese sentido, remarcó: “Este gobierno siempre se va a centrar en mejorar las condiciones de quienes trabajan y se esfuerzan; de quienes no quieren un plan social y apuestan al desarrollo de la provincia y del país”.



Pullaro recordó además que “desde el primer día pusimos orden en las cuentas públicas para poder afrontar momentos como éste, en los que cada santafesino necesita que lo acompañemos en su esfuerzo diario”.

Alivio fiscal para quienes trabajan y producen

El programa contempla planes de pago de hasta 36 cuotas y beneficios especiales para contribuyentes cumplidores, con esquemas que incluyen hasta 12 cuotas sin interés. La iniciativa alcanza deudas de Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, Patente Única sobre Vehículos, Sellos e Instituto Becario, incluyendo capital, intereses y multas.



La medida se inscribe dentro de una política de “alivio fiscal” más amplia que la Provincia viene desplegando durante 2026, con herramientas orientadas a reducir la presión tributaria y acompañar al sector productivo santafesino frente a la desaceleración económica nacional.



“Con la implementación de este plan pensamos en quienes todos los días se levantan para trabajar en un comercio o una industria de la provincia, procurando llevar un sustento a sus familias y generar empleo para otros santafesinos”, sostuvo el ministro de Economía, Pablo Olivares, durante la presentación realizada en Rosario junto a la administradora provincial de API, Daniela Bosco.

Distintos planes según el perfil del contribuyente

El denominado Plan A está dirigido a pequeños y medianos contribuyentes y contempla hasta 12 cuotas sin interés y financiación de entre 13 y 36 cuotas con una tasa mensual del 1,5 %. También estará disponible para familias con deudas de Impuesto Inmobiliario y Patente Automotor que no posean más de dos inmuebles o dos vehículos registrados a nombre de un mismo titular.



Para quienes excedan ese límite patrimonial, se aplicará el Plan B, que ofrece hasta seis cuotas sin interés; de siete a doce cuotas con una tasa mensual del 0,5 %; y hasta 36 cuotas con un interés del 2 %.



En el caso de los grandes contribuyentes, incluidos en el Plan C, podrán acceder a seis cuotas sin interés; hasta 12 cuotas con una tasa mensual del 0,75 %; y hasta 36 cuotas con un interés mensual del 2,5 %.



En paralelo, el Plan D alcanzará a empresas que mantengan discusiones administrativas o judiciales abiertas, o incumplimientos como agentes de retención o percepción. Para este universo, la financiación será del 0,5 % mensual en seis cuotas; del 1,5 % hasta 12 cuotas; y del 3 % para planes de hasta 36 cuotas.

Beneficio especial para prestadores de discapacidad

El Plan E incorpora un tratamiento diferencial para instituciones y prestadores que brindan servicios asistenciales y de salud a personas con discapacidad. Ese sector podrá acceder a planes de hasta 36 cuotas con 0 % de interés mensual.



La adhesión permanecerá abierta durante 90 días y deberá realizarse de manera digital a través del portal oficial de la Provincia. Los contribuyentes deberán contar con CUIT, Clave Fiscal de ARCA y una CBU bancaria para el débito automático de las cuotas.